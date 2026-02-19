PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Weisenheim am Berg (ots)

In der Zeit von Samstag, 14.02.2026, 13 Uhr bis 18.02.2026, 14:30 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Ludwig-Seibel-Straße in Weisenheim am Berg. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über eine Seitentür im rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt zum Haus.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann entsprechende Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
KHK Jan Hüther
Telefon: 06321-854-4601
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

