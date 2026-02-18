PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Beteiligter unter Alkoholeinfluss

Obrigheim (Pfalz) (ots)

Gestern (17.02.2026) wollte ein 64 Jahre alter Fahrer eines Gespanns, bestehend aus Pkw und Anhänger, gegen 17:00 Uhr von Asselheim kommend nach links in die B 271 Richtung Bockenheim einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 26 Jahre alten Autofahrers, der seinerseits die B 271 befuhr und an der Einmündung nach links auf die L 516 Richtung Asselheim abbiegen wollte. Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei dem wartepflichtigen 64-Jährigen stellten die Polizeibeamten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte einen Wert von mehr als 1,1 Promille an, was die Entnahme einer Blutprobe nach sich zog. Deren Untersuchungsergebnis ist für das weitere Verfahren maßgeblich.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

