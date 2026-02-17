PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

  • Bild-Infos
  • Download

Grünstadt (ots)

Weil er in der Industriestraße verbotswidrig durch einen Baustellenbereich fuhr, wurde ein 25 Jahre alter Autofahrer heute (17.02.26) gegen 01:20 Uhr von der Polizei kontrolliert. Während der Kontrolle war in der Ausatemluft des jungen Mannes Alkoholgeruch wahrzunehmen. Ein Alcotest zeigte einen Wert von deutlich mehr als 1,1 Promille an. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, deren Untersuchungsergebnis für das Verfahren wegen "Trunkenheit im Verkehr" nach § 316 StGB maßgeblich ist. Neben einer Geldstrafe erwartet den 25-Jährigen die Entziehung seiner Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

