Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall bei Schneefall

  • Bild-Infos
  • Download

Grünstadt (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines Kleintransporters/Kastenwagens befuhr gestern (15.02.26) gegen 21:40 Uhr die B 271 zwischen der Autobahnanschlussstelle A6 und dem Abzweig auf die L 453 (Grünstadt-Obersülzen). Auf dieser Strecke geriet dieser Kastenwagen bei starkem Schneefall zu weit nach links, so dass es zur Kollision mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw kam. Hierbei entstand Sachschaden an dem Außenspiegel dieses Pkw.

Hinweise auf den Kleintransporter/Kastenwagen nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

