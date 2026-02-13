PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt
Kallstadt) - Aktuelle Warnmeldung - Vorsicht vor Betrügern

BAD DÜRKHEIM (ots)

Aktuell kommt es wieder im Bereich Ellerstadt und Kallstadt vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen sich unbekannte Personen fälschlicherweise als Amtsträger ausgeben.

Die Betrüger geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und erklären zum Beispiel, dass es im näheren Wohnumfeld des Angerufenen zu Einbruchsdiebstählen gekommen wäre und dass die Wahrscheinlichkeit groß sei, dass demnächst auch in das Haus oder in die Wohnung des Angerufenen eingebrochen werde.

Mit geschickter Gesprächsführung verunsichern und manipulieren sie ihre Opfer. Sie passen ihre Gesprächstaktiken und Vorgehensweisen ständig an, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Die Täter nutzen hierbei eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Nummer einer Polizeidienststelle oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt.

Deshalb benötigen wir jetzt Ihre Mithilfe! Haben Sie gerade im Bereich Ellerstadt und Kallstadt etwas Ungewöhnliches beobachtet? Kam Ihnen gerade etwas verdächtig vor? Haben Sie den Verdacht, dass in Ihrem Umfeld ein solcher Betrugsfall aktuell stattfinden könnte? Dann verständigen Sie bitte umgehend die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de. Bitte sensibilisieren Sie persönlich Ihre älteren Familienangehörigen über diese Betrugsmasche.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 20:39

    POL-PDNW: Einbrüche in Schmuckgeschäfte - Zeugen gesucht

    Bad Dürkheim (ots) - Am heutigen Mittwochmorgen, dem 11.02.2026, kam es gegen 03:10 Uhr zu einem Einbruchsversuch in ein Juweliergeschäft am Römerplatz in Bad Dürkheim. Mehrere bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam die Schaufensterscheibe zu zerstören, was jedoch nicht gelang. Es entstand lediglich Sachschaden. Im Zeitraum von Mittwoch, 11.02.2026, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 12.02.2026, 08:00 Uhr kam es zudem ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 16:36

    POL-PDNW: (Meckenheim) Polizeikontrollen

    Meckenheim (ots) - In der Böhler Straße in Meckenheim überwachte die Polizei am Donnerstagvormittag (12. Feb, 11-12 h) die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Von 20 gemessenen Fahrzeugen waren hielten sich fünf nicht an die Geschwindigkeit von 50 km/h. Mit 65 war der Fahrer eines Opel am schnellsten unterwegs. Danach wurde die Messstelle in der Meckenheimer Hauptstraße für eine halbe Stunde ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 15:39

    POL-PDNW: (Wachenheim) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 12.02.2025 kam es auf der L525 im Bereich der Einmündung zur B271 zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der Fahrer eines VW Polo, der aus Richtung Wachenheim kommend in Richtung Friedelsheim unterwegs war, bog nach links auf die B271 in Fahrtrichtung Neustadt an der Weinstraße ab. Hierbei missachtete er den entgegenkommenden, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren