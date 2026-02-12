Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Meckenheim) Polizeikontrollen

Meckenheim (ots)

In der Böhler Straße in Meckenheim überwachte die Polizei am Donnerstagvormittag (12. Feb, 11-12 h) die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Von 20 gemessenen Fahrzeugen waren hielten sich fünf nicht an die Geschwindigkeit von 50 km/h. Mit 65 war der Fahrer eines Opel am schnellsten unterwegs. Danach wurde die Messstelle in der Meckenheimer Hauptstraße für eine halbe Stunde aufgebaut. Hier waren es zehn Autos, die durch die Kontrolle fuhren. Ein Fahrer war zu schnell, er wurde mit auch mit 65 km/h gemessen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell