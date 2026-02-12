PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Meckenheim) Polizeikontrollen

Meckenheim (ots)

In der Böhler Straße in Meckenheim überwachte die Polizei am Donnerstagvormittag (12. Feb, 11-12 h) die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Von 20 gemessenen Fahrzeugen waren hielten sich fünf nicht an die Geschwindigkeit von 50 km/h. Mit 65 war der Fahrer eines Opel am schnellsten unterwegs. Danach wurde die Messstelle in der Meckenheimer Hauptstraße für eine halbe Stunde aufgebaut. Hier waren es zehn Autos, die durch die Kontrolle fuhren. Ein Fahrer war zu schnell, er wurde mit auch mit 65 km/h gemessen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Meckenheimer Straße 10, 67454 Haßloch
Markus Sicius
Tel.: 06324 933-2601 od. 933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
