Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Durch Hecke gefahren und im Garten gelandet
Neuleiningen (ots)
In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (12.02.2026) kam ein 22 Jahre alter Autofahrer, der gegen 02:00 Uhr die Tiefenthaler Straße in Richtung Tiefenthal befuhr, nach links von der Fahrbahn ab. Er sei einem Reh ausgewichen und deshalb nach links über den Gehweg und durch eine Hecke gefahren, bevor das Fahrzeug etwa drei bis vier Meter nach unten in einen Garten stürzte. Das Auto kam an einem an einer Hauswand gestapelten Holzstoß zum stehen. Ob an der Hauswand Schaden entstanden ist, muss noch geklärt werden. Der Fahrer des Wagens und sein Beifahrer blieben unverletzt.
