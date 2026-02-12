PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Durch Hecke gefahren und im Garten gelandet

Neuleiningen (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (12.02.2026) kam ein 22 Jahre alter Autofahrer, der gegen 02:00 Uhr die Tiefenthaler Straße in Richtung Tiefenthal befuhr, nach links von der Fahrbahn ab. Er sei einem Reh ausgewichen und deshalb nach links über den Gehweg und durch eine Hecke gefahren, bevor das Fahrzeug etwa drei bis vier Meter nach unten in einen Garten stürzte. Das Auto kam an einem an einer Hauswand gestapelten Holzstoß zum stehen. Ob an der Hauswand Schaden entstanden ist, muss noch geklärt werden. Der Fahrer des Wagens und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

