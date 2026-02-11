Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen

Leiningerland (ots)

Gestern (10.02.2026) führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt stationäre Verkehrskontrollen durch:

Am Mitfahrerparkplatz an der Autobahnanschlussstelle Grünstadt konnten in der Zeit zwischen 11:15 Uhr bis 13:15 Uhr 26 Fahrzeuge kontrolliert werden. Dabei kam es zu sieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen: In sechs Fällen benutzen Fahrzeugführende verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt und in einem Fall wurde ein sogenannter Blitzerwarner eingesetzt. Außerdem war eine Person während der Fahrt nicht angegurtet und in zwei Fällen war der Termin zur Vorführung zur Hauptuntersuchung unterschritten, was jeweils Verwarnungsgelder nach sich zog.

In Bockenheim an der Weinstraße überwachten die Beamten in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr das Durchfahrtverbot für LKW. Dabei konnten zwei LKW-Fahrende festgestellt werden, die verbotswidrig die B 271 durch Bockenheim befuhren. Außerdem waren sieben Personen während der Fahrt nicht angegurtet, zwei Fahrzeugfahrende benutzen verbotswidrig ein Mobiltelefon und eine Person wurde wegen eines Verstoßes gegen die Ladungssicherungspflicht belangt.

Um 15:30 Uhr wurde ein 25 Jahre alter Autofahrer an dieser Kontrollstelle kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle waren Auffälligkeiten feststellbar, die mit vorangegangenem Drogenkonsum in Verbindung stehen können. Ein entsprechender Vortest zeigte THC positiv an. Es folgte die Untersagung der Weiterfahrt und die Entnahme einer Blutprobe. Deren Untersuchungsergebnis wird zeigen, in welcher Konzentration der Cannabiswirkstoff im Blut nachweisbar ist, was für das Ordnungswidrigkeitenverfahren maßgeblich ist.

Um 15:40 Uhr wurde ein 30 Jahre alter Mann, der ein Gespann, bestehend aus Pkw und Anhänger führte, im Rahmen der Kontrollstelle kontrolliert. Dieser konnte die erforderliche Fahrerlaubnisklasse BE nicht vorweisen. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

