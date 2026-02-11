PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen

POL-PDNW: Verkehrskontrollen
  • Bild-Infos
  • Download

Leiningerland (ots)

Gestern (10.02.2026) führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt stationäre Verkehrskontrollen durch:

Am Mitfahrerparkplatz an der Autobahnanschlussstelle Grünstadt konnten in der Zeit zwischen 11:15 Uhr bis 13:15 Uhr 26 Fahrzeuge kontrolliert werden. Dabei kam es zu sieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen: In sechs Fällen benutzen Fahrzeugführende verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt und in einem Fall wurde ein sogenannter Blitzerwarner eingesetzt. Außerdem war eine Person während der Fahrt nicht angegurtet und in zwei Fällen war der Termin zur Vorführung zur Hauptuntersuchung unterschritten, was jeweils Verwarnungsgelder nach sich zog.

In Bockenheim an der Weinstraße überwachten die Beamten in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr das Durchfahrtverbot für LKW. Dabei konnten zwei LKW-Fahrende festgestellt werden, die verbotswidrig die B 271 durch Bockenheim befuhren. Außerdem waren sieben Personen während der Fahrt nicht angegurtet, zwei Fahrzeugfahrende benutzen verbotswidrig ein Mobiltelefon und eine Person wurde wegen eines Verstoßes gegen die Ladungssicherungspflicht belangt.

Um 15:30 Uhr wurde ein 25 Jahre alter Autofahrer an dieser Kontrollstelle kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle waren Auffälligkeiten feststellbar, die mit vorangegangenem Drogenkonsum in Verbindung stehen können. Ein entsprechender Vortest zeigte THC positiv an. Es folgte die Untersagung der Weiterfahrt und die Entnahme einer Blutprobe. Deren Untersuchungsergebnis wird zeigen, in welcher Konzentration der Cannabiswirkstoff im Blut nachweisbar ist, was für das Ordnungswidrigkeitenverfahren maßgeblich ist.

Um 15:40 Uhr wurde ein 30 Jahre alter Mann, der ein Gespann, bestehend aus Pkw und Anhänger führte, im Rahmen der Kontrollstelle kontrolliert. Dieser konnte die erforderliche Fahrerlaubnisklasse BE nicht vorweisen. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 09:01

    POL-PDNW: (Friedelsheim) - Einbruch in Einfamilienhaus

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Im Zeitraum vom 09.02.2026, 08:00 Uhr bis 16:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Weingarten in Friedelsheim. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss Zugang zu dem Anwesen. Im Inneren wurden mehrere Zimmer durchwühlt und diverse Schubladen geöffnet. Entwendet wurde eine Schmuckschatulle mit diversem Goldschmuck ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 08:59

    POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Einbruch in Kellerräume eines Mehrparteienhauses

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Im Zeitraum vom 08.02.2026, 18:00 Uhr, bis 09.02.2026, 18:30 Uhr, kam es in einem Mehrparteienhaus in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim zu mehreren Aufbrüchen von Kellerräumen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu insgesamt sechs Kellerräumen, indem sie die jeweiligen Holztüren samt Rahmen gewaltsam eindrückten. Aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren