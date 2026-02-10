PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unartiger Patient

POL-PDNW: Unartiger Patient
  • Bild-Infos
  • Download

Grünstadt (ots)

Weil er in der Notaufnahme sich nicht zu benehmen wusste, wurde ein 20 Jahre alter Heranwachsender gestern (09.02.2026) gegen 19:00 Uhr der Polizeiinspektion Grünstadt gemeldet. Auf der Anfahrt zum Krankenhaus konnten die Polizeibeamten den jungen Mann unsicher auf einem Fahrrad fahrend feststellen und anhalten. Es stellte sich heraus, dass er das Fahrrad am Krankenhaus entwendet hatte und dass für die unsichere Fahrweise Drogenbeeinflussung ursächlich sein könnte. Der 20-Jährige lehnte die Mitwirkung an entsprechenden Tests ab, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Deren Untersuchungsergebnis wird zeigen, ob und welche Stoffgruppen in welcher Konzentration nachweisbar sind. Ermittelt wird nun wegen Fahrraddiebstahls, Trunkenheit im Verkehr und außerdem wegen Beleidigung, weil er Klinikpersonal mit unflätigen Begriffen tituliert hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 09:01

    POL-PDNW: (Friedelsheim) - Einbruch in Einfamilienhaus

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Im Zeitraum vom 09.02.2026, 08:00 Uhr bis 16:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Weingarten in Friedelsheim. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss Zugang zu dem Anwesen. Im Inneren wurden mehrere Zimmer durchwühlt und diverse Schubladen geöffnet. Entwendet wurde eine Schmuckschatulle mit diversem Goldschmuck ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 08:59

    POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Einbruch in Kellerräume eines Mehrparteienhauses

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Im Zeitraum vom 08.02.2026, 18:00 Uhr, bis 09.02.2026, 18:30 Uhr, kam es in einem Mehrparteienhaus in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim zu mehreren Aufbrüchen von Kellerräumen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu insgesamt sechs Kellerräumen, indem sie die jeweiligen Holztüren samt Rahmen gewaltsam eindrückten. Aus ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 08:58

    POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 09.02.2026 kam es gegen 18:10 Uhr auf der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Eine 21-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem VW Golf die Weinstraße Süd aus Richtung Wachen-heim an der Weinstraße kommend in Fahrtrichtung Amtsplatz. Dort fuhr sie an einem auf der rechten Radspur fahrenden Radfahrer vorbei. Zeitgleich befuhr ein bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren