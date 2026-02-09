Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Einbruch in Wohnhaus
Grünstadt (ots)
In der Zeit zwischen Donnerstag, 05.02.2026, und Sonntag, 08.02.2026, wurde in ein Einfamilienhaus im Westring eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu dem Objekt. Zur Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.
Haben Sie in dem Zeitraum Verdächtiges im Westring oder der näheren Umgebung beobachtet?
Dann setzen Sie sich bitte mit der Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung.
