PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz
  • Bild-Infos
  • Download

Grünstadt (ots)

In der Nacht vom 07. Februar auf den 08. Februar, gegen 01:00 Uhr, fiel einer Streife der Polizeiinspektion Grünstadt in der Ringgasse in 67269 Grünstadt ein fahrender E-Scooter auf. Der Fahrer sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, missachtete jedoch zunächst die Anhaltesignale des Streifenwagens und fuhr durch eng bebaute Bereiche davon, sodass ein Hinterherfahren nicht möglich war.

Nach kurzer fußläufiger Verfolgung konnte der 47-jährige Fahrer schließlich angehalten und kontrolliert werden. Es konnte festgestellt werden, dass der Fahrer alkoholisiert war. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,44 Promille. Zudem war der E-Scooter nicht versichert.

Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Fahrer wurde hierzu zur Dienststelle verbracht. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Calabrese, Giana

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 08:20

    POL-PDNW: Ölspur auf B39 zwischen Neustadt/Wstr. und Lindenberg

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Samstag (07.02.2026), gegen 10.30 h, wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer eine größere Ölspur zwischen Neustadt an der Weinstraße und Lindenberg gemeldet. Diese befand sich zwischen der Einmündung Ludwig-/Rathausstraße in der Innenstadt von Neustadt an der Weinstraße über eine Gesamtlänge von ca. fünf Kilometern auf der B39 bis zur Einmündung in Höhe Lindenberg. Zur ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 08:16

    POL-PDNW: Mehrere Diebstahlsdelikte in der Innenstadt

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Im Bereich der Fußgängerzone von Neustadt an der Weinstraße kam es am Vormittag des Samstags (07.02.2026) zu mehreren Diebstahlsdelikten. Zunächst entwendete kurz vor 09.00 h eine männliche Person aus einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße einen Elektro-Rasierer und flüchtete, nachdem er durch Mitarbeiterinnen angesprochen wurde. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren