POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Grünstadt (ots)

In der Nacht vom 07. Februar auf den 08. Februar, gegen 01:00 Uhr, fiel einer Streife der Polizeiinspektion Grünstadt in der Ringgasse in 67269 Grünstadt ein fahrender E-Scooter auf. Der Fahrer sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, missachtete jedoch zunächst die Anhaltesignale des Streifenwagens und fuhr durch eng bebaute Bereiche davon, sodass ein Hinterherfahren nicht möglich war.

Nach kurzer fußläufiger Verfolgung konnte der 47-jährige Fahrer schließlich angehalten und kontrolliert werden. Es konnte festgestellt werden, dass der Fahrer alkoholisiert war. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,44 Promille. Zudem war der E-Scooter nicht versichert.

Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Fahrer wurde hierzu zur Dienststelle verbracht. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

