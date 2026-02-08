Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ölspur auf B39 zwischen Neustadt/Wstr. und Lindenberg

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag (07.02.2026), gegen 10.30 h, wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer eine größere Ölspur zwischen Neustadt an der Weinstraße und Lindenberg gemeldet.

Diese befand sich zwischen der Einmündung Ludwig-/Rathausstraße in der Innenstadt von Neustadt an der Weinstraße über eine Gesamtlänge von ca. fünf Kilometern auf der B39 bis zur Einmündung in Höhe Lindenberg. Zur Beseitigung der Spur wurden Fachkräfte über die Straßenmeisterei verständigt. Die Reinigungsmaßnahmen dauerten bis nach 16.00 h an. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Hinweise auf diesen nimmt die Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell