Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Morgendliche Fahrt endet mit Führerscheinverlust und Fahrt in die JVA

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 05.02.2026 gegen 08:35 Uhr konnte ein 38-Jähriger aus Hochspeyer/ Pfalz in der Mußbacher Landstraße in 67433 Neustadt/W. mit einem VW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Kokain steht. Daher wurde diesem eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel einer Angehörigen übergeben. Der Führerschein wurde mit dem Zeil der Entziehung beschlagnahmt und wird der zuständige Führerscheinstelle vorgelegt. Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass gegen den 38-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Da dieser die offene Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er nach Abschluss der Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt verbracht. Auf den Hochspeyrer kommen nun ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

