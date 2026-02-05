Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der A65 bei Haßloch

Haßloch (ots)

Am Donnerstag, den 05.02.2026, gegen 07:00 Uhr kam es auf der BAB 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, im Bereich der Anschlussstelle Haßloch, zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der 44-jährige Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim zu melden.

