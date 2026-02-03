PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bad Dürkheim (ots)

Am 02.02.2026, gegen 16:15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in der Bruchstraße den 33-jährigen Fahrer eines VW Polo im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei konnten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann festgestellt werden, weshalb ein entsprechender Vortest durchgeführt wurde, der positiv auf die Stoffgruppen THC und Amphetamin verlief. Dem 33-jährigen, auf welchen nun ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zukommt, wurde eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus wird die Fahrerlaubnisbehörde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Thomas Wymar

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 2702
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

