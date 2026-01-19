Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - LKW- und PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Durch die Polizeiautobahnstation-Ruchheim wurden am Sonntag, den 18.01.2026, zwischen 20:00 und 22:00 Uhr, auf den Tank- und Rastanlagen im Dienstgebiet präventive Alkoholkontrollen bei LKW-Fahrern durchgeführt. Hierbei konnten vier Personen mit über 0,5 Promille festgestellt werden. Der Spitzenwert lag bei 1,26 Promille. Die vier verantwortlichen Fahrer hielten mit ihren LKW's auf den Tank- und Rastanlagen das Sonntagsfahrverbot, welches um 22 Uhr endete, ein. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Insgesamt wurden 35 Personen und ihre Lastkraftwagen auf deren Verkehrstauglichkeit überprüft. Im Rahmen dieser Kontrollmaßnahmen, konnten die Beamten zudem einen 41-jährigen Peugeot-Fahrer, auf der BAB61 feststellen, welcher sein Mobiltelefon während der Fahrt nutzte. Daraufhin wurde der Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Laufe der Kontrollmaßnahme konnte deutlicher Atemalkohol bei dem Fahrer festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Anschließend wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Zu dem wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und der Führerschein wurde sichergestellt. Das Ziel der Kontrollen war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und insbesondere Verkehrsunfälle mit Beteiligung schwerer Nutzfahrzeuge zu verhindern.

