PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Hühner im Freizeitpark eingefangen

POL-PDNW: Hühner im Freizeitpark eingefangen
  • Bild-Infos
  • Download

Haßloch (ots)

Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz kam es am Morgen des 08.01.2026 im Bereich eines Freizeitparks in Haßloch. Dort hielten sich seit den frühen Stunden mutmaßlich drei weiße Hühner sowie ein brauner Hahn auf und erkundeten das Gelände offenbar auf eigene Faust.

Da die vier Ausflügler den regulären Parkbetrieb nicht unerheblich störten und sich wenig einsichtig zeigten, schritt eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Haßloch ein. Die Tiere konnten schließlich widerstandslos eingefangen werden.

Die gefiederten Parkbesucher wurden anschließend wohlbehalten im Tierheim Haßloch untergebracht, wo sie nun auf ihre Abholung warten.

Der bislang unbekannte Eigentümer der Hühner wird gebeten, sich zwecks Wiedervereinigung an das Tierheim Haßloch zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Jäger, Polizeihauptkommissar

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 13:36

    POL-PDNW: Täterfestnahme nach Ladendiebstahl von Rasierklingen im Wert von 700 Euro

    Grünstadt (ots) - Am Mittwoch den 07.01.2026 gegen 15:00 Uhr begaben sich drei Männer aus Ludwigshafen am Rhein zu einem Supermarkt in der Daimlerstraße in 67269 Grünstadt. Im Markt konnte ein Ladendetektiv beobachten, wie einer der Männer aus einem Regal Rasierklingen im Wert von 700 Euro in einen mitgeführten Rucksack steckte. Als einer der Männer den Markt ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 13:30

    POL-PDNW: Ohne Fahrerlaubnis, berauscht, unerlaubt und mit offenem Haftbefehl...

    Neustadt/Weinstraße (ots) - .. war am 08.01.2026 um 08:00 Uhr ein 36-Jähriger mit einem Transporter in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W unterwegs. Während der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Cannabis stand. Des Weiteren wurde bekannt, dass der Mann sich ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 13:03

    POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkohol

    Grünstadt (ots) - Am Mittwoch den 07.01.2026 ereignete sich gegen 17:30 Uhr auf der Obersülzer Straße in 67269 Grünstadt ein Verkehrsunfall lediglich mit Blechschaden in Höhe von ca. 2300 Euro. Ein 56-jähriger Fahrzeugführer kam mit seinem Pkw in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Die zur Unfallaufnahme hinzugerufenen Polizeibeamten der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren