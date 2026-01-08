Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Hühner im Freizeitpark eingefangen

Haßloch (ots)

Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz kam es am Morgen des 08.01.2026 im Bereich eines Freizeitparks in Haßloch. Dort hielten sich seit den frühen Stunden mutmaßlich drei weiße Hühner sowie ein brauner Hahn auf und erkundeten das Gelände offenbar auf eigene Faust.

Da die vier Ausflügler den regulären Parkbetrieb nicht unerheblich störten und sich wenig einsichtig zeigten, schritt eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Haßloch ein. Die Tiere konnten schließlich widerstandslos eingefangen werden.

Die gefiederten Parkbesucher wurden anschließend wohlbehalten im Tierheim Haßloch untergebracht, wo sie nun auf ihre Abholung warten.

Der bislang unbekannte Eigentümer der Hühner wird gebeten, sich zwecks Wiedervereinigung an das Tierheim Haßloch zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell