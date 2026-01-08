PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkohol

Grünstadt (ots)

Am Mittwoch den 07.01.2026 ereignete sich gegen 17:30 Uhr auf der Obersülzer Straße in 67269 Grünstadt ein Verkehrsunfall lediglich mit Blechschaden in Höhe von ca. 2300 Euro. Ein 56-jähriger Fahrzeugführer kam mit seinem Pkw in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Die zur Unfallaufnahme hinzugerufenen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Grünstadt konnten im Rahmen der Aufnahme beim Unfallverursacher Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich den Wert von 1,61 Promille. Die Beamten konnten zudem Cannabisgeruch wahrnehmen, ohne diesbzgl. jedoch etwas aufzufinden. Dem 56-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde sein Führerschein mit dem Ziel der Entziehung beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Helfen, PHK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

