Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Silvesternacht in Grünstadt und im Leiningerland

Grünstadt und Leiningerland (ots)

Am 01.01.2026 kam es um 00:25 Uhr zu einem Brand eines Mülleimers am Bahnhof in Grünstadt. Der Brand konnte durch die Polizeibeamten rechtzeitig gelöscht werden. Am Mülleimer entstand kein Schaden. Ursächlich für den Brand war ein brennender Karton, welcher durch unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern in Brand geraten ist.

Am 01.01.2026 um 02:20 Uhr wurde in der Straße "Bückelhaube" in Grünstadt eine Raketenbatterie unsachgemäß gezündet. Dabei wurden Äste eines Zedernbaums beschädigt und eine Hauseingangstür versengt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 EUR.

In der Straße "Im Windeck" in Hettenleidelheim wurde am 01.01.2026 um 02:30 Uhr durch Unbekannte eine Explosion durch einen Böller ausgelöst, welcher der Feuerwerkskategorie F4 zugeordnet werden konnte. Durch die Explosion wurde eine Person leicht verletzt und Teile des Wohngebäudes wurden beschädigt. Der Sachschaden am Gebäude dürfte sich schätzungsweise auf 5.000 EUR belaufen.

Am 01.01.2026 um 04:55 Uhr versuchte ein 19-Jähriger, in einen Supermarkt in der Kirchheimer Straße in Grünstadt einzubrechen. Der 19-Jährige konnte durch die Polizeibeamten festgenommen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde bei dem Einbruchsversuch eine Tür beschädigt. Der Schaden an der Tür beträgt rund 5.000 EUR.

Im Zeitraum vom 31.12.2025, 22:00 Uhr, bis 01.01.2026, 10:00 Uhr, kam es in der Straße "An der Kirche" in Obersülzen zu einer Sachbeschädigung an einem Briefkasten. Unbekannte steckten einen Böller in den Briefkasten, woraufhin die Briefkastentür weggesprengt wurde. Der Sachschaden dürfte ungefähr 50 EUR betragen.

Im Zeitraum vom 31.12.2025, 20:00 Uhr, bis 01.01.2026, 13:00 Uhr, kam es in der Uhlandstraße in Grünstadt zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Unbekannte schlugen die Heckscheibe des parkenden Fahrzeugs ein. Der Sachschaden beträgt ca. 400 EUR.

Zeugen, die Hinweise zu einer der aufgeführten Taten geben können, setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung.

