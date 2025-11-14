Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 80-Jährigen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Seit Freitag (14.11.2025) wird ein in Bad Dürkheim wohnender 80-Jähriger vermisst. Er verließ am Freitag, gegen 16:00 Uhr die Einrichtung der Lebenshilfe in Bad Dürkheim. Er wurde zuletzt in einem angrenzenden Bio-Supermarkt gesehen. Seitdem ist der Aufenthaltsort unbekannt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 80-Jähige in einer hilflosen Lage befindet. Der Mann ist auf Medikamente angewiesen.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 80-Jährigen:

Männlich, ca. 165 cm groß, schmale Statur, graue kurze Haare, Bekleidung unbekannt (in der Regel eine dunkle Jogginghose und eine schwarze Daunenjacke), führt einen Kinder-Puppenwagen samt Puppe mit.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06322 963-0 an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

