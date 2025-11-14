PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 80-Jährigen

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 80-Jährigen
  • Bild-Infos
  • Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Seit Freitag (14.11.2025) wird ein in Bad Dürkheim wohnender 80-Jähriger vermisst. Er verließ am Freitag, gegen 16:00 Uhr die Einrichtung der Lebenshilfe in Bad Dürkheim. Er wurde zuletzt in einem angrenzenden Bio-Supermarkt gesehen. Seitdem ist der Aufenthaltsort unbekannt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 80-Jähige in einer hilflosen Lage befindet. Der Mann ist auf Medikamente angewiesen.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 80-Jährigen:

Männlich, ca. 165 cm groß, schmale Statur, graue kurze Haare, Bekleidung unbekannt (in der Regel eine dunkle Jogginghose und eine schwarze Daunenjacke), führt einen Kinder-Puppenwagen samt Puppe mit.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06322 963-0 an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiinspektion Bad Dürkheim
J. Schmitt
Telefon: 06322 963-0
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 14:32

    POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

    Bad Dürkheim (ots) - Am Freitag, den 14.11.2025 zwischen 09:30 Uhr - 11:15 Uhr wurden in der Waldstraße in Wachenheim an der Weinstraße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 30km/h kam es zu insgesamt 7x Verkehrsverstößen. Der höchste Geschwindigkeitsverstoß wurde mit 50km/h gemessen. In der Zeit von 12:00 Uhr - 13:15 Uhr wurden im Triftweg in Bad Dürkheim ebenfalls Geschwindigkeitskontrollen ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 13:25

    POL-PDNW: Bodenverunreinigung durch Ölspur

    Grünstadt (ots) - Bereits am 04.09.2025 wurde am Grünstadter Berg eine größere Ölspur festgestellt. Die Spur erstreckte sich auf einer Länge von über 200 Metern über Asphalt, Feldweg sowie Grasabschnitten. Zur Reinigung wurde eine Fachfirma herangezogen und der Abtrag von mehreren Kubikmetern Erdreich war von Nöten. Die Schadenshöhe beträgt 22.000 EUR. Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren