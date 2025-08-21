Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 71-Jährigen

Lambrecht (Pfalz) (ots)

Seit Donnerstag, 21.08.2025, wird ein in Lambrecht wohnender 71-Jähriger vermisst. Er verließ am Donnerstag gegen 12:00 Uhr das Seniorenheim in Lambrecht. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der 71-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 71-Jährigen:

172cm, 62kg, Halbglatze (graue Haare), Brille, normale Statur, führt Rollator mit sich

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06321 854-0 an die PI Neustadt/W. zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

