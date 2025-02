Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Verkehrsteilnehmer in der Probezeit unter Drogeneinfluss

Grünstadt (ots)

Am Freitag, den 14.02.2025 um 10:09 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt eine Verkehrskontrolle mit einem 20-jährigen Fahrer eines PKWs in der Asselheimer Straße in Grünstadt durch. Nachdem beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden konnten, wurde ein entsprechender Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf THC, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden durch die Beamten sichergestellt. Der 20-Jährige wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiinspektion Grünstadt verbracht. Da sich der 20-Jährige noch in der Probezeit befindet gilt für ihn ein geringerer Grenzwert von 1,0 ng/mL Blut statt der neuen 3,5 ng/mL Blut. Ihn erwarten gemäß dem bundeseinheitlichen Tatbestands- und Bußgeldkatalog, je nach Ergebnis des toxikologischen Gutachtens, ein Bußgeld in Höhe von 250 bis 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein mögliches einmonatiges Fahrverbot. Zudem steht die Anordnung einer MPU (Medizinisch-Psychologische Untersuchung) durch die Führerscheinstelle aus.

