Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 17.08.2024 gegen 18:20 Uhr befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Krankenfahrstuhl, welcher bis 45 km/h zugelassen ist, die Sauterstraße in Neustadt. Bei dem Versuch, einen Fahrradfahrer in einer Kurve zu überholen, verlor der 68-Jährige die Kontrolle und kollidierte mit dem Bordstein, wodurch der Krankenfahrstuhl zu Fall geriet. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Es stellte sich heraus, dass dieser mit 2,0 Promille erheblich alkoholisiert war, weshalb eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Am Krankenfahrstuhl entstand ein Sachschaden von ca. 250EUR.

