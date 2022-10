Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 15.05.2022 kurz vor 15:00 Uhr befuhren drei Kinder im Alter von 13, 12 und 11 Jahren auf nur einem Fahrrad die Stangenbrunnengasse. An der Kreuzung zur Hetzelstraße kollidierten sie mit einem vorfahrtsberechtigten Fahrzeug, welches gerade die Hetzelstraße in Richtung Pfarrkirche St. Marien befuhr. Durch den Zusammenstoß kamen die Kinder zu Fall, woraufhin eines Schürfwunden im Gesicht und an der Hüfte erlitt. Die 36-jährige Fahrzeugführerin informierte daraufhin umgehend die Polizei. Alle drei Kinder wurden vorsorglich ins Krankenhaus verbracht, um weitere Verletzungen ausschließen zu können.

Bitte tragen sie als Eltern Sorge dafür, dass ihre Kinder ihr Fahrrad sicher in Betrieb nehmen. Dazu gehört neben dem verkehrssicheren Zustand des Fahrrades und dem Tragen eines Schutzhelmes, dass sie ihr Kind über Verhaltensregeln im Straßenverkehr aufklären. Für weitere Informationen wenden sie sich gerne an ihre örtliche Polizeidienststelle.

