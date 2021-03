Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorrad kollidiert mit Pkw

Bild-Infos

Download

Deidesheim (ots)

Glück im Unglück hatte ein 17 jähriger Krad-Fahrer aus Neustadt, welcher in den Nachmittagsstunden des Samstags in Begleitung seines Freundes auf der Landstraße von Deidesheim kommend in Richtung Forst unterwegs war. Beim Passieren des Abzweigs zur B 271, übersah leider beim Abbiegen eine 50 jährige Dame aus Ludwigshafen das von links kommende Motorrad. Laut Aussage der Polizei, dürfte die tief stehende Sonne zu dem Unfall beigetragen haben. Das Krad konnte nicht mehr ausweichen und stieß frontal in die Seite des Pkw, wodurch der 17 jährige über den Pkw geschleudert wurde. Der nachfolgende Freund konnte noch rechtzeitig bremsen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der junge Mann zum Glück nur Blessuren durch den Sturz davon getragen haben. Sowohl das Krad, als auch der Pkw wurden bei dem Zusammenstoß total beschädigt. Neben dem Rettungshubschrauber war auch die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Deidesheim mit starken Kräften vor Ort. Die am Unfall beteiligten Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Aufgrund der Maßnahmen an der Unfallstelle musste die Polizei die Unfallörtlichkeit kurzfristig sperren und den Verkehr ableiten. Den entstandenen Schaden beziffert die Haßlocher Polizei auf ca. 13.000EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell