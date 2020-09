Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 2,2 Promille am Steuer

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht auf Montag, den 21.09.2020, gegen 02:00 Uhr, sollte ein 63jähriger Pkw-Fahrer in der Maximilianstraße in Neustadt an der Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer reagierte aber weder auf das eingeschaltete Blaulicht, noch auf die visuellen und akustischen Anhaltesignale, setzte seine Fahrt ungehindert fort und parkte letztlich auf der Straße vor seinem Wohnanwesen. Im Rahmen der Kontrolle kann bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,25 Promille. Der Neustadter wurde zum Zwecke einer Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Die Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein wurden sichergestellt. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Sebastian Mohra, Polizeioberkommissar

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell