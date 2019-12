Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vermisstensuche ist derzeit noch im Gange; Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hinweise

Neustadt/Weinstraße (ots)

Die Vermisstensuche im Bereich Neustadt-Gimmeldingen läuft derzeit noch auf Hochtouren und wird unter anderem von einem Polizeihubschrauber und mehreren Personenspürhunden unterstützt. Es ist nicht auszuschließen, sogar wahrscheinlich, dass sich der Vermisste in hilfloser Lage befindet. Bei dem Vermissten handelt es sich um den Herrn Kurt Wille Zimmermann, wohnhaft in Gimmeldingen. Mögliche Zeugen, welche Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn Wille Zimmermann geben können, werden gebeten sich dringend mit der Polizei Neustadt in Verbindung zu setzen. Das hier veröffentlichte Lichtbild entstand Anfang Dezember und ist somit aktuell.

