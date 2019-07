Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Vermisste, eigengefährdete Person - Suchmaßnahmen

Bad Dürkheim (ots)

Durch die Klinik Sonnenwende wurde die Polizei Bad Dürkheim am 18.07.19, gegen 12:30 Uhr darüber informiert, dass ein 25-jähriger Mann, der sich zur Behandlung in der Klinik befand seit 11.55 Uhr vermisst werde. Nach deren Mitteilung ist der Mann verwirrt und eigengefährdet. Durchgeführte Suchmaßnahmen mit Unterstützungskräften von der Polizei in Grünstadt und der Polizeiautobahnstation Ruchheim verliefen ohne Erfolg. Eine Suche mit einem Personenspürhund wird noch durchgeführt. Der vermisste Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm, schlank, dunkelbraune Haare, bekleidet mit Jeans und blauen Pullover mit Aufschrift. Es wird gebeten, die Pressemitteilung in den Medien, insbesondere in den Radiosendern zeitnah zu veröffentlichen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

