POL-PDNW: Unfallflucht mit Vollernter geklärt

Hambach (ots) - Bereits Ende September kam es "Am Kirschgarten" zu einer Verkehrunfallflucht. Zeugen hörten einen Knall und beobachteten, wie sich ein blauer Vollernter von der Unfallstelle entfernte. Zuvor hatte der Vollernter ein parkendes Fahrzeug erheblich beschädigt. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der Zeuge konnte zunächst das Kennzeichen an dem Vollernter nicht erkennen. Dies erschwerte anfänglich die Ermittlungen. Insbesondere durch die Vernehmungen weiterer Zeugen, konnte die Unfallflucht schließlich geklärt werden. So kam der entscheidenden Hinweis auf den 18-jährigen Unfallverursacher aus dem Bereich Landau. Gerade bei Verkehrsunfallfluchtermittlungen ist die Polizei auf Zeugeaussagen angewiesen. Die Polizei nimmt Hinweise zu jeder Zeit unter 06321/854-0 und per Email (pineustadt@polizei.rlp.de) entgegen.

