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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheimweyher - Illegale Müllentsorgung

Herxheimweyher (ots)

Am Vormittag des 07.08.2026 meldete ein aufmerksamer Zeuge eine illegale Müllentsorgung auf einem Feldweg bei Herxheimweyher. Der Zeuge konnte beobachten, wie ein Mann Hausmüll im Feld ablud. Dank des notierten Kennzeichens ermittelte die Polizei den Fahrzeughalter und konfrontierte diesen mit dem Vorwurf. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
C. Jung
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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