POL-PDLD: Herxheimweyher - Illegale Müllentsorgung

Wörth am Rhein (ots) - Am Freitagabend, 07.08.2026, wurde der Polizei ein Randalierer in der Mozartstraße gemeldet, der dort mehrere Passanten lautstark anpöbelte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich der Mann weiterhin äußerst aggressiv und aufbrausend. Er beleidigte mehrere Personen und äußerte zudem Drohungen. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhielt sich der Mann ebenfalls aggressiv und ...

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