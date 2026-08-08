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POL-PDLD: Unfallflucht am Friedensdenkmal

POL-PDLD: Unfallflucht am Friedensdenkmal
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Edenkoben (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag parkte eine 50-Jährige nach dem Besuch einer Veranstaltung am Friedensdenkmal auf dem dortigen Parkplatz mit ihrem Skoda aus. Hierbei übersah sie ein Absperrband, welches sich im Fahrzeug verfing. In der Folge wurde eine Eisenstange, an welcher das Absperrband befestigt war, aus dem Boden gerissen und auf einen geparkten PKW geschleudert. Das Fahrzeug wurde entsprechend beschädigt. Die Skoda-Fahrerin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, obwohl mehrere Passanten sie durch lautes Rufen zum Stehenbleiben aufforderten. Zwei aufmerksame Zeugen konnten den Polizeibeamten das Kennzeichen der Flüchtigen mitteilen, sodass sie an ihrer Wohnanschrift noch in derselben Nacht aufgesucht werden konnte. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit ergaben sich bei der Überprüfung nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
P. Herrmann

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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