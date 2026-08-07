Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit landwirtschaftlichem Gespann - Eine Person schwer verletzt

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Maikammer (ots)

Am 06.08.2026 gegen 09:15 Uhr kam es in der Marktstraße in Maikammer zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 18-jähriger Fahrer mit einem Traktor und einem angehängten landwirtschaftlichen Anhänger die Marktstraße in Fahrtrichtung L516. Der Anhänger war mit mehreren Personen besetzt, die auf Gitterboxen saßen und zu einem landwirtschaftlichen Arbeitseinsatz transportiert wurden.

Ein 17-Jähriger stürzte hierbei vom Anhänger auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber in eine Ludwigshafener Klinik geflogen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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