PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach- versuchte Wohnungseinbrüche

Hagenbach (ots)

Am Mittwochabend stellten die Bewohner zweier benachbarter Anwesen in der Friedenstraße Einbruchsspuren an ihren Hauseingangstüren fest und verständigten die Polizei. Die eingesetzten Polizisten führten vor Ort eine Spurensuche durch. Nach derzeitigen Ermittlungsstand gelang es den unbekannten Tätern nicht in die Gebäude einzudringen, sodass es jeweils beim Einbruchsversuch blieb. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Pressestelle

Telefon: 07271-9221-1803
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 12:19

    POL-PDLD: Wörth- Ladendiebstahl

    Wörth am Rhein (ots) - Eine 24-jährige Frau wurde am Mittwochabend in einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße durch eine Marktmitarbeiterin bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Sie entwendete Parfums im Wert von über 800 Euro. Die Polizei wurde verständigt und leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth Pressestelle Telefon: 07271-9221-1803 ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 14:56

    POL-PDLD: Roadpol Speed Geschwindigkeitsmessungen

    Landau (ots) - Anlässlich der europaweiten Geschwindigkeitskontrollwoche führte die Polizei Landau am gestrigen Vormittag zwei Geschwindigkeitskontrollen an der Landesstraße 509 Höhe Wollmesheim bei erlaubten 70km/h durch. Im Fokus der Aktion steht die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zur Steigerung der Verkehrssicherheit. Im Zeitraum von 07.20 Uhr bis 08.45 Uhr wurden 200 Fahrzeuge gemessen. Hiervon ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 10:28

    POL-PDLD: Kandel - Geschwindigkeitskontrollen

    Kandel (ots) - Anlässlich der Europaweiten Geschwindigkeitskontrollwoche führte die Polizei Wörth am gestrigen Vormittag zwei Geschwindigkeitskontrollen an der Landesstraße 549 von Kandel nach Rheinzabern durch. In dem Zeitraum von 08.00 Uhr bis 09.20 Uhr wurden 100 Fahrzeuge gemessen. Hiervon waren 21 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs und wurden dementsprechend ordnungswidrig sanktioniert. Der Spitzenreiter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren