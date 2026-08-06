Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach- versuchte Wohnungseinbrüche

Hagenbach (ots)

Am Mittwochabend stellten die Bewohner zweier benachbarter Anwesen in der Friedenstraße Einbruchsspuren an ihren Hauseingangstüren fest und verständigten die Polizei. Die eingesetzten Polizisten führten vor Ort eine Spurensuche durch. Nach derzeitigen Ermittlungsstand gelang es den unbekannten Tätern nicht in die Gebäude einzudringen, sodass es jeweils beim Einbruchsversuch blieb. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

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