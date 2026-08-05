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POL-PDLD: Venningen - Diebstahl zweier Bronzefiguren von Friedhof - Polizei sucht Zeugen

POL-PDLD: Venningen - Diebstahl zweier Bronzefiguren von Friedhof - Polizei sucht Zeugen
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Venningen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 01.08.2026 bis zum 03.08.2026 zwei Bronzefiguren von einem Grab auf dem Friedhof in der Kirrweiler Straße entwendet. Nach ersten Erkenntnissen schraubten die Diebe die Figuren von einer steinernen Grabplatte ab. Der Wert des Diebesguts wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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