Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Venningen - Diebstahl zweier Bronzefiguren von Friedhof - Polizei sucht Zeugen

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Venningen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 01.08.2026 bis zum 03.08.2026 zwei Bronzefiguren von einem Grab auf dem Friedhof in der Kirrweiler Straße entwendet. Nach ersten Erkenntnissen schraubten die Diebe die Figuren von einer steinernen Grabplatte ab. Der Wert des Diebesguts wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

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