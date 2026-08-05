POL-PDLD: Auto beschädigt und weitergefahren
Bad Bergzabern (ots)
Am 04.08.2026, in der Zeit zwischen 09:30 und 10:15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Citroen Berlingo in der Marktstraße. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Markus Metzger
Telefon: 06343-9334-1405
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