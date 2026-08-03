POL-PDLD: Gestürzter Motorradfahrer
B48/Wellbachtal (ots)
Am 01.08.2026 befuhr gegen 18:05 Uhr ein 19-jähriger Suzuki-Fahrer die B48 von Hofstätten in Richtung Rinnthal. In einer Rechtskurve verlor dieser aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Hierdurch wurde er schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 6500 Euro. Der 19-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.
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