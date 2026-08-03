POL-PDLD: Gestürzter Motorradfahrer

Wörth am Rhein (ots) - Am gestrigen Abend führte die Polizei Wörth eine Geschwindigkeitsmessung an der Bienwald B 9, in Höhe Langenberg, durch. In dem Zeitraum von 19.55 Uhr bis 20.50 Uhr wurden insgesamt 40 Fahrzeuge gemessen. Hiervon hielten sich acht Verkehrsteilnehmer nicht an die erlaubten 70 km/h und waren zu schnell unterwegs. Spitzenreiter war ein Verkehrsteilnehmer, der mit 97 km/h gemessen wurde. Neben den ...

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