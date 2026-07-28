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POL-PDLD: Pkw fährt trotz Rotlicht in Bahnübergang - Schranke beschädigt

POL-PDLD: Pkw fährt trotz Rotlicht in Bahnübergang - Schranke beschädigt
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Kirrweiler (ots)

Am 27.07.2026 gegen 20:30 Uhr kam es an einem Bahnübergang im Bereich der L515 bei Kirrweiler zu einem Verkehrsunfall.

Ein 80-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die L515 von Kirrweiler kommend in Fahrtrichtung Bahnhof. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah er aufgrund der tiefstehenden Sonne die bereits auf Rot geschalteten Lichtzeichenanlagen des Bahnübergangs und fuhr in den Gefahrenbereich ein. Als sich sein Fahrzeug auf Höhe der Schranken befand, schlossen sich diese und trafen die Windschutzscheibe des Pkw.

Dem Fahrer gelang es, sein Fahrzeug zurückzusetzen und den Gefahrenbereich zu verlassen. Eine Behinderung des Zugverkehrs trat nicht ein. Es entstand ein Sachschaden am PKW und der Bahnschranke. Die Schrankenanlage blieb weiterhin voll funktionsfähig.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass insbesondere bei tiefstehender Sonne mit einer erheblichen Blendwirkung zu rechnen ist. Verkehrsteilnehmende sollten ihre Geschwindigkeit den Sichtverhältnissen anpassen und besonders aufmerksam fahren. Können Verkehrszeichen oder Lichtzeichenanlagen aufgrund der Blendung nicht eindeutig erkannt werden, ist die Geschwindigkeit deutlich zu reduzieren und gerade an Bahnübergängen erforderlichenfalls anzuhalten. Nur durch eine angepasste und vorausschauende Fahrweise lassen sich derartige Gefahrensituationen vermeiden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Florian Zeitler

Telefon: 06323 955 0
Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/Edenkoben

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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