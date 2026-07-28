POL-PDLD: Metalldiebstahl auf Friedhof
Niederotterbach (ots)
Bislang unbekannte Täter entwendete über das Wochenende eine Madonna-Statue aus Kupfer von einem Grab auf dem Friedhof in Niederotterbach. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern Tel.: 06343-9334-0 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de richten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Markus Metzger
Telefon: 06343-9334-1405
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