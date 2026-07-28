PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kupferdiebstahl

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Sonntag, den 26.07. auf Montag, den 27.07. ein Kupferfallrohr an der protestantischen Kirche in Schweigen-Rechtenbach in der Kirchstraße. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Täter bei der Tat gestört wurden, da an weiteren Fallrohren bereits die Schellen gelöst waren. Wer kann Hinweise zur Tat oder zu den/dem Täter-n machen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 06343-9334-0 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Markus Metzger

Telefon: 06343-9334-1405
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 16:31

    POL-PDLD: Überholverbot Kontrollen

    Rinnthal/B48 (ots) - Am gestrigen Sonntag (27.07.2026) wurde durch die Polizeiinspektion Landau verstärkt das Wellbachtal/B48 bestreift. Hierbei konnten zwei Fahrzeuge erkannt werden, die trotz bestehendem Überholverbot verbotswidrig überholten. Sie werden sich auf ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen. Mit weiteren zukünftigen Kontrollen darf gerechnet ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 16:29

    POL-PDLD: Gefährliche Körperverletzung nach Weinfest - Zeugen gesucht

    Billigheim-Ingenheim (Mühlhofen) (ots) - Am 26.07.2026 kam es gegen 00:45 Uhr zu einer Schlägerei auf dem Nachhauseweg nach dem Mühlhofener Weinfest in der Wiesenstraße unter Beteiligung von circa 11 Personen. Aufgrund von zunächst verbalen Streitigkeiten einer 7-köpfigen männlichen Personengruppe im Alter von 20-25 Jahren und des 17-Jährigen Geschädigten kam ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 12:21

    POL-PDLD: Hagenbach - Leicht verletztes Kind bei Verkehrsunfall

    Hagenbach (ots) - Gestern Mittag kam es in Hagenbach zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 11-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Eine 47-jährige Skoda-Fahrerin befuhr gegen 13:30 Uhr die Von-Moers-Straße in Richtung Friedenstraße. Der 11-jährige Junge fuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg entlang der Friedenstraße. Kurz nach der Einmündung zur Bienwaldstraße wollte der 11-Jährige die Straße queren. Hierbei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren