Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kupferdiebstahl

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Sonntag, den 26.07. auf Montag, den 27.07. ein Kupferfallrohr an der protestantischen Kirche in Schweigen-Rechtenbach in der Kirchstraße. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Täter bei der Tat gestört wurden, da an weiteren Fallrohren bereits die Schellen gelöst waren. Wer kann Hinweise zur Tat oder zu den/dem Täter-n machen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 06343-9334-0 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de

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