Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall zwischen PKW und Kraftrad

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Roschbach (ots)

Am Samstag, dem 25.07.2026 gegen 20:45 Uhr ereignete sich in der Böchinger Straße in Roschbach ein Verkehrsunfall. Hierbei touchierte ein 50-jähriger Südpfälzer mit seinem Ford ein Leichtkraftrad mit einem 16-jährigen Südpfälzer. Glücklicherweise kam es bei dem Verkehrsunfall nur zu Sachschäden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen dauern an. Die Polizeiinspektion Edenkoben bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

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