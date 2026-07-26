PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall zwischen PKW und Kraftrad

POL-PDLD: Verkehrsunfall zwischen PKW und Kraftrad
  • Bild-Infos
  • Download

Roschbach (ots)

Am Samstag, dem 25.07.2026 gegen 20:45 Uhr ereignete sich in der Böchinger Straße in Roschbach ein Verkehrsunfall. Hierbei touchierte ein 50-jähriger Südpfälzer mit seinem Ford ein Leichtkraftrad mit einem 16-jährigen Südpfälzer. Glücklicherweise kam es bei dem Verkehrsunfall nur zu Sachschäden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen dauern an. Die Polizeiinspektion Edenkoben bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Waldschmitt, POK
Telefon: 06323-9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 26.07.2026 – 09:52

    POL-PDLD: Berauscht auf E-Scooter unterwegs

    Landau (ots) - Ein 45-jähriger Mann aus dem Landkreis Südliche Weinstraße wurde auf seinem E-Scooter am 25.07.2026 in der Queichheimer Hauptstraße kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten beim dem Fahrer Hinweise auf einen Drogenkonsum festgestellt werden. Ihm wurde im Anschluss an die Kontrolle eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 09:50

    POL-PDLD: Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

    Landau (ots) - Ein 32-jähriger Mann aus Landau war am 25.07.2026 gegen 08:00 Uhr mit seinem PKW im Bereich der Maximilianstraße unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle fiel den Beamten auf, dass der Fahrer eine in Deutschland ungültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren