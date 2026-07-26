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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Landau (ots)

Ein 45-jähriger Mann aus dem Landkreis Südliche Weinstraße wurde auf seinem E-Scooter am 25.07.2026 in der Queichheimer Hauptstraße kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten beim dem Fahrer Hinweise auf einen Drogenkonsum festgestellt werden. Ihm wurde im Anschluss an die Kontrolle eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Sebastian Bollinger

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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