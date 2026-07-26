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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsschilder beschädigt

Landau (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag, 24.07.2026, auf Samstag, 25.07.2026, in der Königstraße Ecke Martin-Luther-Straße insgesamt 6 Verkehrsschilder. Hierbei wurden teilweise die Schilder sowie die Halterungen mutwillig verbogen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat in der Nacht auf Samstag in der Königstraße verdächtige Personen gesehen? Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Landau Kontakt aufzunehmen, Tel. 06341 287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Sebastian Bollinger

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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