Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trickdiebstahl

Warnung vor "Kettentrick"

Wörth (ots)

In Wörth kam es in den zurückliegenden Wochen zu mindestens drei vollendeten Trickdiebstählen durch den sogenannten "Kettentrick". Weitere Fälle sind polizeilich bislang nicht bekannt. Es wurden jeweils im Bereich rund um das Altenheim in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße gezielt Seniorinnen beim Spazierengehen angesprochen. Die bislang unbekannte Täterin überrumpelte ihre Opfer, verwickelte sie in ein Gespräch und gab vor, ihnen eine Kette oder ein Schmuckstück schenken zu wollen. Während die Kette um den Hals gelegt wird, entwendet die Täterin unbemerkt hochwertigen Schmuck oder andere Wertgegenstände, die die Opfer bereits an sich tragen. Bei dem angeblichen Geschenk handelt es sich letztlich um wertlosen Modeschmuck.

Die Polizei rät:

- Seien Sie bei unerwarteten Kontaktaufnahmen durch Fremde besonders aufmerksam. - Halten Sie ausreichend Abstand und lassen Sie sich nicht berühren. - Tragen Sie wertvollen Schmuck möglichst unauffällig. - Verständigen Sie im Verdachtsfall sofort die Polizei und prägen Sie sich das Aussehen der beteiligten Personen sowie deren Fahrzeug ein.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Vorfällen geben kann, wird gebeten, sich unter 07271 / 92210 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Wörth am Rhein in Verbindung zu setzen.

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