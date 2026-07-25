Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugenaufruf

Offenbach a.d.Q. (ots)

Bereits am 16.07.2026, gegen 10 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Wasgau Marktes ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein bislang unbekannter Verursacher touchierte vermutlich mit einem Einkaufswagen den Pkw der Geschädigten an der Beifahrerseite. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000,- EUR. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

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