PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrraddiebstahl - Zeugenaufruf

Landau (ots)

Am gestrigen Mittag ereignete sich im Bereich des Prießnitzweg in Landau ein Fahrraddiebstahl, bei dem ein Pedelec (Giant, Farbe grün) entwendet wurde. Der Geschädigte hatte sein Pedelec gegen 16:30 Uhr an einem dortigen Fahrradständer angeschlossen. Als dieser gegen 17:15 Uhr zurückkehrte, musste er den Diebstahl feststellen. Hinweise auf den oder die unbekannten Täter liegen nicht vor. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000,- EUR. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Franz J. Unnold, PHK
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 25.07.2026 – 09:44

    POL-PDLD: verbal aggressive Person auf REWE-Parkplatz

    Hagenbach (ots) - Am Freitag, 24.07.2026, gegen 21:45 Uhr wurde eine verbal aggressive Person auf dem Parkplatz am REWE-Markt in Hagenbach gemeldet. Die männliche Person habe sich zunächst an einem Fahrzeug befunden, an welchem sehr laute Musik abgespielt wurde. Im weiteren Verlauf habe sich die Person aber auch verhaltensauffällig gegenüber mehreren Kunden gezeigt. Abschließend habe sich die Peron mit dem Fahrzeug ...

    mehr
  • 25.07.2026 – 08:41

    POL-PDLD: Drei Fahrzeugführer unter Cannabiseinfluss aus dem Verkehr gezogen

    Bad Bergzabern (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern haben am gestrigen Tag gleich drei Fahrzeugführer gestoppt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmittel standen. Im Rahmen der Verkehrskontrollen, welche in Bad Bergzabern und Schweigen-Rechtenbach durchgeführt wurden, ergaben sich bei allen drei Fahrern Hinweise auf Drogenkonsum. Bei den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren