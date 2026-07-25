Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrraddiebstahl - Zeugenaufruf

Landau (ots)

Am gestrigen Mittag ereignete sich im Bereich des Prießnitzweg in Landau ein Fahrraddiebstahl, bei dem ein Pedelec (Giant, Farbe grün) entwendet wurde. Der Geschädigte hatte sein Pedelec gegen 16:30 Uhr an einem dortigen Fahrradständer angeschlossen. Als dieser gegen 17:15 Uhr zurückkehrte, musste er den Diebstahl feststellen. Hinweise auf den oder die unbekannten Täter liegen nicht vor. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000,- EUR. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

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