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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: verbal aggressive Person auf REWE-Parkplatz

Hagenbach (ots)

Am Freitag, 24.07.2026, gegen 21:45 Uhr wurde eine verbal aggressive Person auf dem Parkplatz am REWE-Markt in Hagenbach gemeldet. Die männliche Person habe sich zunächst an einem Fahrzeug befunden, an welchem sehr laute Musik abgespielt wurde. Im weiteren Verlauf habe sich die Person aber auch verhaltensauffällig gegenüber mehreren Kunden gezeigt. Abschließend habe sich die Peron mit dem Fahrzeug vom Parkplatz entfernt.

Um Hinweise zur Person oder dem Fahrzeug wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Wörth

Hinweise und Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
76744 Wörth am Rhein
Telefon 07271 9221-0
Telefax 06131 4868-8217
piwoerth.presse@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
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Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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