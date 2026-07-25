Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: verbal aggressive Person auf REWE-Parkplatz

Hagenbach (ots)

Am Freitag, 24.07.2026, gegen 21:45 Uhr wurde eine verbal aggressive Person auf dem Parkplatz am REWE-Markt in Hagenbach gemeldet. Die männliche Person habe sich zunächst an einem Fahrzeug befunden, an welchem sehr laute Musik abgespielt wurde. Im weiteren Verlauf habe sich die Person aber auch verhaltensauffällig gegenüber mehreren Kunden gezeigt. Abschließend habe sich die Peron mit dem Fahrzeug vom Parkplatz entfernt.

Um Hinweise zur Person oder dem Fahrzeug wird gebeten.

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