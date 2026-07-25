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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Drei Fahrzeugführer unter Cannabiseinfluss aus dem Verkehr gezogen

Bad Bergzabern (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern haben am gestrigen Tag gleich drei Fahrzeugführer gestoppt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmittel standen.

Im Rahmen der Verkehrskontrollen, welche in Bad Bergzabern und Schweigen-Rechtenbach durchgeführt wurden, ergaben sich bei allen drei Fahrern Hinweise auf Drogenkonsum. Bei den anschließenden Tests bestätigte sich der Verdacht. Alle drei Personen mussten die Beamten zur Blutentnahme begleiten.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Sebastian Bollinger

Telefon: 06343-9334-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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