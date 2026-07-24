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POL-PDLD: Mehrere Verkehrsunfälle im Baustellenbereich - Zeugen gesucht

POL-PDLD: Mehrere Verkehrsunfälle im Baustellenbereich - Zeugen gesucht
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Landau/Neustadt/BAB 65 (ots)

Am Freitagnachmittag (24.07.2026) ereigneten sich im Feierabendverkehr zwischen 15:55 Uhr und 17:00 Uhr im Baustellenbereich der BAB 65 bei Landau insgesamt drei Verkehrsunfälle. Kurz hinter der Anschlussstelle Landau-Nord in Fahrtrichtung Karlsruhe fuhr ein PKW-Fahrer aufgrund von Unachtsamkeit auf einen verkehrsbedingt abbremsenden LKW auf. Der PKW war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Anschlussstellen Landau-Nord (Fahrtrichtung Karlsruhe) sowie Landau-Süd (Fahrtrichtung Ludwigshafen) kam es jeweils zu einem Verkehrsunfall zwischen einem einfahrenden PKW und einem auf der BAB 65 fahrenden LKW.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich gegen 15:30 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Neustadt-Nord in Fahrtrichtung Karlsruhe. Dort kollidierten ein PKW und ein Transporter. Die Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang sowie zur genauen Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Angaben zu diesem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/955-0 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Durch die Verkehrsunfälle kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Gegen zwei Fahrzeugführer wurden zudem Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie hatten keine Rettungsgasse gebildet und dadurch die Durchfahrt des Streifenwagens behindert. Beide müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 240 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Eichenlaub, PHK'in

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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