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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall auf der B10

Wörth am Rhein (ots)

Am 24.07.2026 gegen 13:15 Uhr ereignete sich auf der B10 im Bereich der Anschlussstelle Wörther Kreuz in Richtung Landau ein schwerer Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 82-jähriger Motorradfahrer zunächst die B10 in Richtung Landau und fuhr anschließend auf die Auffahrt zur B9 in Richtung Germersheim. Der Motorradfahrer beabsichtigte dann wieder auf die B10 zu fahren, sodass er über die dortige Sperrfläche fuhr und mit der auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzugmaschine zusammenstieß. Er touchierte den rechten, hinteren Reifen des Aufliegers, sodass er stürzte. Dieser wurde lebensgefährlich verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr für ca. 1,5 Stunden auf die B9 abgeleitet werden, sodass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Baier, POK'in

Telefon: 07271 9221-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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