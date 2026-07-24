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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tasereinsatz bei Randalierer

Rohrbach (ots)

Am 22.07.2026 wurde der Polizei Landau gegen 14:48 Uhr mitgeteilt, dass ein 39-Jähriger in der Hauptstraße in Rohrbach randalieren und gegen ein Auto treten würde. Im weiteren Verlauf habe er an einigen Anwesen gegen Hoftore und Briefkästen geschlagen sowie auf weitere parkende Autos mit Tritten und Schlägen eingewirkt. Vor Ort sollte dieser einer Personenkontrolle unterzogen werden. Er zeigte sich verbal aggressiv und in einem psychischen Ausnahmezustand. Da der 39-Jährige den polizeilichen Anweisungen nicht Folge leistete, konnte der 39-Jährige durch Einsatz des Tasers gestoppt und gefesselt werden noch bevor es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Stephanie Walter
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAm

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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